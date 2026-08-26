Sorpreso a trasportare abusivamente 191 chili di fuochi d’artificio, denunciato

La Polizia di Stato di Catania ha condotto una delicata operazione di contrasto al trasporto illegale di materiale esplodente, bloccando in autostrada un corriere con 191 chili di fuochi pirotecnici. L’intervento è stato attuato dai poliziotti specialisti della squadra artificieri della Questura di Catania. Il corriere, un 38enne incensurato, originario di Vittoria, aveva accatastato all’interno della sua auto una gran quantità di scatoloni di artifizi pirotecnici, trasportandoli, in strada, sotto il sole cocente, senza alcuna precauzione per l’incolumità sua e per quella degli altri utenti della strada.I poliziotti delle moto volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico lo hanno intercettato nei pressi dello svincolo autostradale di Giarre, dove è stato fermato e sotto posto a controllo.

All’interno della sua auto sono stati trovati 139 articoli pirotecnici di vario tipo, per un peso complessivo di 191 chili. Dalle verifiche specialistiche effettuate sul posto dai poliziotti artificieri, è stata rilevata un’elevata pericolosità del materiale; infatti, per il trasporto di simili prodotti è necessario possedere il porto d’armi o il nulla osta dell’Autorità di Pubblica Sicurezza all’acquisto. Il 38enne, invece, non aveva alcun titolo per il trasporto e non è stato in grado di esibire alcuna autorizzazione.

Tutto il materiale pirotecnico è stato messo in sicurezza, sequestrato e trasportato in un luogo sicuro per la distruzione, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di detenzione porto abusivo di fuochi d’artificio e per ricettazione, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. L’intervento tempestivo dei poliziotti della Questura ha scongiurato conseguenze gravi derivanti dal trasporto abusivo dei fuochi pirotecnici, nonché potenziali rischi per i tanti utenti che, specialmente in queste giornate cruciali dell’estate, affollano la rete stradale e autostradale.