Stalle abusive, sequestrati farmaci e cavalli

Il personale della Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro cittadino. Nello specifico, gli agenti del Commissariato “San Cristoforo”, in collaborazione con le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, della Squadra a Cavallo, della Squadra Cinofili e della Polizia Scientifica hanno effettuato una specifica attività di accertamento e verifica sulla presenza di animali abusivamente allevati nella cerchia urbana. La prima parte dell’attività, svolta con il supporto di personale veterinario dell’A.S.P si è focalizzata sul controllo di tre stalle clandestine ubicate nel popoloso quartiere San Cristoforo. Gli agenti hanno trovato 4 cavalli, all’interno di una stalla abusiva in pessime condizioni igieniche sanitarie e senza microchip. Per tale ragione gli animali sono stati sequestrati e affidati ad una struttura nel ragusano.Inoltre, sono stati rinvenuti e sequestrati diversi farmaci dopanti che verosimilmente venivano utilizzati sui cavalli per effettuare le corse clandestine.Ne è derivata una denuncia penale per maltrattamenti di animali e la previsione di diverse contestazioni di illeciti amministrativi, a cura del personale ASP, a carico di un 40enne pluripregiudicato.Nel corso del servizio sono stati anche effettuati diversi posti di controllo su strada che hanno consentito di identificare 80 persone, controllare 60 veicoli, contestare 8 violazioni al Codice della Strada e sequestrare 3 veicoli per mancanza della copertura assicurativa obbligatoria.