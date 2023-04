Successo del congresso regionale della Società italiana di Andrologia

Sono i numeri a “raccontare” il successo dell’edizione numero 24 del Congresso Regionale della Sia, la Società Italiana di Andrologia, che il 14 e 15 aprile scorsi si è tenuto ad Acicastello (CT).

Ben novanta tra relatori, moderatori e provokers, che per due giorni si sono confrontati con i duecento partecipanti afferenti alle specialità accreditate alla manifestazione organizzata da Paolo Panella e Salvatore Privitera, in qualità di presidenti del congresso e responsabili scientifici dell’evento insieme a Pietro Pepe, in collaborazione con i presidenti onorari: Sebastiano Cimino e Michele Pennisi.

Al congresso hanno partecipato Alessandro Palmieri e Pasquale Martino, rispettivamente presidente della Società Italiana di Andrologia (SIA) e presidente della Società Italiana di Diagnostica Integrata in Urologia, Nefrologia ed Andrologia (SIEUN).

Quattro gli argomenti principali al centro del dibattito: le nuove forme di sessualità considerate oggi alternative; le metodologie informatiche della telemedicina con riferimento soprattutto all’utilizzo dei social media e delle nuove tecnologie digitali; l’intelligenza artificiale applicata alla diagnostica per immagini e, tema attualissimo, il tasso di natalità che in Italia è sempre più basso.

“L’evento è stata l’occasione – è il commento di Paolo Panella e Salvatore Privitera – per fare il punto, coinvolgendo anche i colleghi di altre discipline mediche, sulle più recenti cure delle patologie andrologiche, con focus su aspetti attualissimi, che interessano la collettività intera, non solo gli specialisti”.

Il congresso è stato reso possibile dalla collaborazione tra l’Unità Operativa Complessa di Urologia dell’azienda ospedaliera “Cannizzaro” di Catania ed il Policlinico Universitario di Catania.

Molto partecipati, inoltre, il corso di aggiornamento per infermieri professionali e la sezione dedicata alla biopsia prostatica e chirurgica protesica per la disfunzione erettile.