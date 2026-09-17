Truffa con finto sms delle Poste, anziano versa 20 mila euro: 4 denunce

Un falso Sms, apparentemente riconducibile alle Poste, seguito dalla telefonata di un finto operatore: e’ questo lo stratagemma adoperato da un gruppo di truffatori per convincere un anziano a effettuare due bonifici da 9.900 euro ciascuno.Le indagini dei carabinieri della Stazione di Piedimonte Etneo hanno consentito di individuare i 4, denunciati per truffa aggravata in concorso. Un 81enne catanese, dopo aver ricevuto un messaggio che segnalava una presunta operazione di pagamento effettuata sul suo conto corrente e indicava un numero da contattare per bloccarla, ha parlato con un falso operatore che l’ha convinto a effettuare un primo bonifico.

Successivamente, con il pretesto di mettere al sicuro le proprie disponibilita’ finanziarie, l’uomo e’ stato convinto che sarebbe stato opportuno effettuare un altro versamento dello stesso importo.A quel punto, pero’, insospettito, l’anziano si e’ rivolto direttamente all’ufficio postale, scoprendo di essere stato raggirato. I carabinieri, sulla scorta della denuncia e degli accertamenti effettuati, hanno quindi ricostruito i movimenti delle somme di denaro, esaminato le utenze telefoniche utilizzate e approfondito i collegamenti tra le persone coinvolte nella truffa. Le indagini hanno consentito di risalire a tre napoletani di 61, 53 e 31 anni, e a un 44enne romano denunciati in stato di liberta’ per truffa aggravata in concorso.