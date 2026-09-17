Catania

Truffa con finto sms delle Poste, anziano versa 20 mila euro: 4 denunce

Lo stratagemma adoperato da un gruppo di truffatori per convincere un anziano a effettuare due bonifici da 9.900 euro ciascuno

Pubblicato 15 minuti fa
Da Redazione

Un falso Sms, apparentemente riconducibile alle Poste, seguito dalla telefonata di un finto operatore: e’ questo lo stratagemma adoperato da un gruppo di truffatori per convincere un anziano a effettuare due bonifici da 9.900 euro ciascuno.Le indagini dei carabinieri della Stazione di Piedimonte Etneo hanno consentito di individuare i 4, denunciati per truffa aggravata in concorso. Un 81enne catanese, dopo aver ricevuto un messaggio che segnalava una presunta operazione di pagamento effettuata sul suo conto corrente e indicava un numero da contattare per bloccarla, ha parlato con un falso operatore che l’ha convinto a effettuare un primo bonifico.

Successivamente, con il pretesto di mettere al sicuro le proprie disponibilita’ finanziarie, l’uomo e’ stato convinto che sarebbe stato opportuno effettuare un altro versamento dello stesso importo.A quel punto, pero’, insospettito, l’anziano si e’ rivolto direttamente all’ufficio postale, scoprendo di essere stato raggirato. I carabinieri, sulla scorta della denuncia e degli accertamenti effettuati, hanno quindi ricostruito i movimenti delle somme di denaro, esaminato le utenze telefoniche utilizzate e approfondito i collegamenti tra le persone coinvolte nella truffa. Le indagini hanno consentito di risalire a tre napoletani di 61, 53 e 31 anni, e a un 44enne romano denunciati in stato di liberta’ per truffa aggravata in concorso.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

Si spara di nuovo ad Agrigento, 7 colpi di pistola in via Garibaldi 
di Giuseppe Castaldo

Mosella, sequestrata la ditta al centro dell’inchiesta sull’appalto “truccato” 
di Gioacchino Schicchi

Agrigento 2025 oscurata dalle polemiche: la crisi reputazionale costerà fino a mezzo milione l’anno
Apertura

Non si ferma all’alt e tenta di investire carabiniere, era ubriaco e senza patente: denunciato 
Apertura

Ritorna a casa dei genitori per picchiarli, arrestato 31enne 
banner italpress istituzionale banner italpress tv