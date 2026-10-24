Volevano fare corteo e assaltare negozi, 9 fermi e 7 denunce

La polizia di Catania ha individuato gli organizzatori di una manifestazione non preavvisata nel centro storico di Catania nel pomeriggio del 20 scorso, il cui intento era quello di arrecare turbative all’ordine pubblico. Gli indagati, on-line, avevano fornito a numerosi utenti precise indicazioni su orari e luoghi di incontro, con indicazioni sull’abbigliamento da indossare, ad esempio suggerendo di vestirsi di nero, sulle ‘armi’ da portare al seguito, quali mazze, tirapugni, fionde, e sui potenziali obiettivi, tra cui i grandi negozi. Poliziotti della Digos e del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania sono risaliti tempestivamente all’identita’ di tutte le persone coinvolte nell’organizzazione e dei possibili partecipanti. Poi, Digos, Squadra Mobile e Polizia Postale hanno eseguito nelle abitazioni di 6 di loro perquisizioni domiciliari finalizzate alla ricerca di armi e proceduto al loro fermo preventivo ai sensi dell’art. 11 bis introdotto dal nuovo decreto sicurezza 2026. Le perquisizioni domiciliari hanno dato esito positivo, con il sequestro, in casa di tre di loro, di una mazza metallica di 70 cm, due mefisto neri, un pugnale da sub, un manganello telescopico di metallo, un nunchaku di legno, una pistola giocattolo a gas con tappo rosso e ricarica. I sei, tutti maggiorenni, sono stati denunciati. Nello stesso pomeriggio, individuate e identificate 16 persone e nei confronti di 3 di loro si e’ proceduto a fermo preventivo. Uno di loro e’ stato anche denunciato per porto di oggetti atti a offendere in quanto nella sua auto e’ stata trovata una sbarra in ferro da palestra; un secondo ha consegnato spontaneamente una maschera da moto e un paio di guanti neri e un terzo uno spray al peperoncino di libera vendita, un fischietto e un opuscolo dal contenuto antimilitarista.