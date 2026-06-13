Cianciana

Cianciana, completati i lavori presso l’elisuperficie comunale

L’opera è stata realizzata grazie a un finanziamento di 75.000 euro ottenuto attraverso il contributo destinato alle Aree Interne.

Pubblicato 4 minuti fa
Da Redazione

Sono stati completati oggi i lavori presso l’elisuperficie comunale.L’intervento ha riguardato il rifacimento della pista di atterraggio e l’installazione dell’illuminazione necessaria per consentire l’utilizzo della struttura anche nelle ore notturne, garantendo maggiore efficienza e sicurezza per eventuali emergenze e servizi sanitari. L’opera è stata realizzata grazie a un finanziamento di 75.000 euro ottenuto attraverso il contributo destinato alle Aree Interne.

“L’Amministrazione continua a impegnarsi con determinazione per migliorare i servizi e le infrastrutture del territorio, investendo in opere concrete che accrescono la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini. Un ulteriore risultato importante per la nostra comunità e per il futuro del nostro paese”, dichiara il sindaco Francesco Martorana.

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