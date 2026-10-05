Ss 118 “Corleonese-Agrigentin”, Anas: “riapertura anticipata per agevolare i territori e ridurre i disagi”

Anas ha ripristinato oggi, lunedì 5 ottobre, con largo anticipo rispetto alla conclusione complessiva dell’intervento, la viabilità lungo la strada statale 118 “Corleonese-Agrigentina” nel tratto interessato dalla frana in territorio di Cianciana, tra Cianciana e Raffadali.

Il dissesto aveva reso necessaria la chiusura del tratto in corrispondenza del km 113,100 circa, con conseguenti ripercussioni sui collegamenti dell’area interna dell’Agrigentino e, in particolare, dei territori dei Monti Sicani.Grazie all’avanzamento delle lavorazioni e alla messa in sicurezza delle parti necessarie a consentire il transito, Anas ha potuto restituire anticipatamente la strada alla circolazione in configurazione di cantiere, senza attendere il completamento di tutte le opere previste.Una scelta assunta con l’obiettivo di agevolare il più possibile i territori interessati e ridurre i disagi sostenuti in questi mesi da cittadini, pendolari, attività economiche e mezzi di trasporto.

Le lavorazioni proseguiranno infatti nelle aree esterne alla piattaforma stradale, consentendo contestualmente il mantenimento della viabilità. Il transito avverrà nel rispetto della segnaletica e delle prescrizioni previste dalla configurazione temporanea di cantiere.

L’intervento è finalizzato alla stabilizzazione definitiva del tratto interessato dal movimento franoso e al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza dell’infrastruttura.

“Abbiamo voluto restituire con largo anticipo la viabilità lungo la statale 118, seppure ancora in configurazione di cantiere, perché conosciamo l’importanza di questo collegamento per Cianciana e per tutti i territori dei Monti Sicani – ha dichiarato il Responsabile della Struttura Territoriale Anas Sicilia, ingegnere Nicola Montesano –. L’avanzamento delle attività ci ha consentito di rendere nuovamente disponibile la piattaforma stradale mentre i lavori possono proseguire all’esterno. È una soluzione che abbiamo fortemente perseguito proprio per ridurre i disagi e agevolare cittadini, lavoratori e imprese del territorio, continuando contemporaneamente a portare avanti l’intervento fino al suo completo completamento”.

Anas proseguirà le attività previste dal cronoprogramma fino alla definitiva ultimazione dell’intervento, mantenendo costante il monitoraggio delle condizioni di sicurezza e della viabilità.