Canicattì dona l’ultimo saluto a Mattia

Centinaia di persone oggi pomeriggio hanno dato l’ultimo saluto a Mattia Iannuzzo, il quindicenne di Canicattì morto lunedì scorso in un tragico incidente stradale avvenuto nei pressi della villa comunale. I funerali si sono svolti nella chiesa di San Diego. Ad officiare la celebrazione eucaristica don Salvatore Casà. Il sacerdote conosceva bene Mattia e la sua famiglia titolare di un negozio di arredamenti e salotti poco distante dalla chiesa di San Domenico. Il parroco ha avuto parole di conforto per i genitori di Mattia, il papà Salvatore e la mamma Marianna lanciando allo stesso tempo un appello ai tanti giovani presenti: “Dovete stare attenti ed avere cura della vostra e della vita altrui. Questo è il più grande dono che Dio poteva fare. Avete il compito di preservarlo”.

Parecchie le persone rimaste fuori dal luogo di culto. In chiesa, il sindaco Vincenzo Corbo che per oggi ha proclamato il lutto cittadino, assessori, consiglieri comunali. Ma erano presenti anche i numerosi amici di Mattia, ragazzini della sua stessa età con i quali l’adolescente condivideva le giornate. Gli stessi che in questi giorni hanno tappezzato la città di striscioni con cuori, disegnati e frasi del tipo “Mattia resterai per sempre nei nostri cuori”.

In chiesa, anche gli insegnanti, il personale scolastico dell’istituto agrario Rosario Livatino che fa parte del Galileo Galilei. Mattia frequentava il terzo anno.

La sua morte ha letteralmente segnato la comunità canicattinese che in questi giorni si è stretta alla famiglia in un abbraccio sincero carico di commozione e cordoglio. Conclusa la funzione religiosa la bara bianca con dentro Mattia è stata accompagnata al cimitero di via Nazionale dove è stata sepolta nella tomba di famiglia.