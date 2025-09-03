Diportista disperso in mare, avviate le ricerche

Un siracusano, Nino Cusmano, risulta disperso in mare. Lunedì scorso é salpato con il suo gommone dal Porto Fossa di Marzamemi. Alcuni parenti non vedendolo rientrare hanno lanciato l’allarme.

Le motovedette della Guardia costiere hanno monitorato un’area tra l’Area marina protetta del Plemmirio, e Marzamemi. Ma le ricerche non hanno ancora dato esito positivo.