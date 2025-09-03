Cronaca

Diportista disperso in mare, avviate le ricerche

Le motovedette della Guardia costiere hanno monitorato un'area tra l'Area marina protetta del Plemmirio, e Marzamemi

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

Un siracusano, Nino Cusmano, risulta disperso in mare. Lunedì scorso é salpato con il suo gommone dal Porto Fossa di Marzamemi. Alcuni parenti non vedendolo rientrare hanno lanciato l’allarme.

Le motovedette della Guardia costiere hanno monitorato un’area tra l’Area marina protetta del Plemmirio, e Marzamemi. Ma le ricerche non hanno ancora dato esito positivo.

