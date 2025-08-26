Cronaca

Donna investita da uno scooter: morta sul colpo la zia del tennista Cecchinato

L'uomo alla guida della moto, 51 anni, adesso si trova ricoverato in gravi condizioni al “Villa Sofia”.

Pubblicato 19 ore fa
Da Redazione

Ancora sangue sulle strade siciliane. Stamani a Palermo, all’Addaura, una donna, Anna Romano Palpacelli di 65, è morta dopo essere stata investita da uno scooter Beverly guidato da un uomo di 51 anni che adesso si trova ricoverato in gravi condizioni al “Villa Sofia”.

Il tragico impatto è avvenuto all’altezza della Marsa, sul lungomare Cristoforo Colombo. Dinamica ancora tutta da accertare.

La vittima era la moglie di Gabriele Palpacelli – l’ex consigliere nazionale della Federtennis ed ex presidente del comitato regionale Sicilia, scomparso nel 2022 – e zia di Marco Cecchinato. Il tennista palermitano, nel 2018, dedicò alla zia Anna la convocazione in Nazionale per la Coppa Davis.

(Foto Gds.it)

In aggiornamento

