Giornalisti ancora minacciati e aggrediti a Lampedusa

Un giornalista di Italpress e un operatore di Mediaset sono stati aggrediti, nei pressi di molo Favarolo a Lampedusa, dove stavano documentando gli sbarchi di migranti. E’ il secondo episodio che si registra in meno di 24 ore sulla più grande delle isole Pelagie dove ieri era stata minacciata e aggredita una troupe del Tg1, anch’essa impegnata nel report sull’immigrazione clandestina. L’operatore di Mediaset, questo pomeriggio, è stato colpito con un calcio alla schiena, mentre il giornalista di Italpress e AgTw, un lampedusano, è riuscito a schivare una pietra che gli è stata lanciata contro mentre stava salendo in macchina. E’ intervenuta la polizia e l’operatore di Mediaset ha già formalizzato denuncia a carico di ignoti. Il giornalista lo farà nelle prossime ore. I poliziotti della Squadra Mobile e della Digos, della Questura di Agrigento, hanno già identificato i quattro presunti responsabili dell’aggressione, avvenuta nel pomeriggio nei pressi di molo Favarolo a Lampedusa, in danno di un giornalista dell’Italpress e di un operatore di Mediaset. Due dei lampedusani – si tratta di persone già note alle forze dell’ordine – sono stati portati negli uffici di polizia e vengono, al momento, ascoltati dagli agenti. Saranno denunciati alla Procura della Repubblica. ”Solidarietà ai giornalisti del Tg1 e di Mediaset aggrediti a Lampedusa. Nulla può giustificare questa violenza, a maggior ragione nei confronti di chi svolge un servizio di informazione fondamentale per i cittadini”. Lo scrive su Twitter il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.