In moto si scontra con trattore, muore a 22 anni

Un giovane di 22 anni, Giuseppe Raziano, alla guida della sua moto si è scontrato con un trattore nei pressi della strada statale 188 a Corleone morendo sul colpo. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri.

Il sindaco di Isola delle femmine, Orazio Nevoloso, appresa la notizia, ha annullato lo spettacolo musicale previsto per stasera.

“A causa del grave lutto che ha colpito la nostra comunità, l’amministrazione comunale, in accordo con l’associazione Centro studi elementi, ha deciso di annullare lo spettacolo musicale previsto per questa sera alle ore 21.30. In questo momento tragico e improvviso ci stringiamo attorno al nostro dipendente comunale al quale esprimiamo cordoglio e vicinanza alla sua famiglia, per la dolorosa e prematura scomparsa”, ha detto.