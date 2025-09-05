Cronaca

Scontro auto-moto, morto 20enne, investitore scappa e poi si costituisce

Il giovane, originario di Torre Faro ed ex studente del "Verona Trento", era iscritto al registro dei donatori: i suoi organi potranno salvare altre vite.

Pubblicato 18 ore fa
Da Redazione

Non ce l’ha fatta Danilo Rando il ventenne investito ieri sera lungo la litoranea di Messina, all’altezza di Sant’Agata. Trasportato in ospedale in condizioni disperate, in serata i medici hanno avviato le procedure per dichiararne la morte cerebrale.

Il giovane, originario di Torre Faro ed ex studente del “Verona Trento”, era iscritto al registro dei donatori: i suoi organi potranno salvare altre vite.

Lo scontro ha coinvolto lo scooter su cui viaggiava Danilo e un’utilitaria guidata da uno studente ventenne che si è costituito la scorsa notte dopo non aver prestato i soccorsi alla vittima. presentandosi spontaneamente alla sezione infortunistica della polizia municipale, accompagnato dal suo legale. Con lui anche una ragazza che, a quanto pare, si trovava a bordo dell’auto al momento dell’incidente.

