Scontro auto-moto, morto 20enne, investitore scappa e poi si costituisce

Non ce l’ha fatta Danilo Rando il ventenne investito ieri sera lungo la litoranea di Messina, all’altezza di Sant’Agata. Trasportato in ospedale in condizioni disperate, in serata i medici hanno avviato le procedure per dichiararne la morte cerebrale.

Il giovane, originario di Torre Faro ed ex studente del “Verona Trento”, era iscritto al registro dei donatori: i suoi organi potranno salvare altre vite.

Lo scontro ha coinvolto lo scooter su cui viaggiava Danilo e un’utilitaria guidata da uno studente ventenne che si è costituito la scorsa notte dopo non aver prestato i soccorsi alla vittima. presentandosi spontaneamente alla sezione infortunistica della polizia municipale, accompagnato dal suo legale. Con lui anche una ragazza che, a quanto pare, si trovava a bordo dell’auto al momento dell’incidente.