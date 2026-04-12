Cronaca

Scontro auto- scooter elettrico: morto 19enne, grave l’amico 14enne

L’urto, di estrema violenza, non ha lasciato scampo al conducente del mezzo a due ruote, Amedeo D’Amico

Pubblicato 10 ore fa
Da Redazione

Mortale incidente la notte scorsa a Misilmeri nel Palermitano: un’autovettura e uno scooter elettrico, per cause ancora da accertare, si sono scontrati frontalmente in via Nazionale, lungo l’arteria che collega la città alla frazione di Portella di Mare. L’urto, di estrema violenza, non ha lasciato scampo al conducente del mezzo a due ruote, Amedeo D’Amico, 19 anni, che è morto sul colpo. Un altro giovane, minorenne, è stato soccorso in gravi condizioni e trasferito all’Ospedale dei bambini di Palermo. Ferito anche il guidatore dell’auto, che si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco.

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