Catania

“Sorpasso” all’auto dei Carabinieri: patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza

I militari hanno proceduto al sequestro amministrativo ai fini della confisca dell’auto

Pubblicato 50 secondi fa
Da Redazione

I carabinieri della Stazione di Biancavilla durante un servizio notturno di controllo nel comune di Biancavilla, alle 2:50, nel transitare lungo il viale dei Fiori sono stati improvvisamente sorpassati da un’autovettura di grossa cilindrata il cui conducente, col piede a “tavoletta” sull’acceleratore, ha proseguito in direzione di Adrano.

I militari, considerata la condotta di guida a dir poco azzardata e pericolosa hanno iniziato ad inseguirlo raggiungendolo poco dopo in via Casale dei Greci del comune di Adrano ed intimandogli di fermarsi con i dispositivi luminosi accesi e la paletta. L’automobilista, a quel punto, ha accostato il veicolo al margine della carreggiata e, sceso dall’abitacolo a richiesta dei militari, ha manifestato immediatamente alterate condizioni psicofisiche quali alito vinoso ed eccessiva loquacità. Dopo averlo identificato per un 48enne adranita i Carabinieri hanno ritenuto necessario procedere all’accertamento con l’etilometro che ha evidenziato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l che permaneva, anche qualche minuto dopo, quando è stata effettuata la seconda prova.

Nella circostanza i Carabinieri, sulla scorta di tali risultati, hanno ritirato al 48enne la patente di guida procedendo pure al sequestro amministrativo ai fini della confisca dell’auto e lo hanno deferito all’Autorità giudiziaria in stato di libertà per “guida sotto l’influenza di alcool”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

“Sorpasso” all’auto dei Carabinieri: patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza
Catania

Ricettazione, denunciato 46enne
Sciacca

Grande successo per il cammino per la pace e lo spettacolo al Teatro Samonà promossi dai Lions
Agrigento

Polizia, il vice sovrintendente Lillo Palumbo lascia il servizio attivo dopo 32 anni
Apertura

La mafia dei pascoli nella Valle del Belice, chiesti 5 rinvii a giudizio
dalla Regione

Urso “Ponte sullo Stretto e privatizzazione degli aeroporti svolta per la Sicilia”