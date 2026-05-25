Sparatoria nella notte, indagini in corso

SIRACUSA (ITALPRESS) – Colpi d’arma da fuoco nella notte a Noto, in zona Piano Alto. L’episodio si è verificato intorno alla mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Al momento le notizie sono frammentate e non si conoscono ulteriori dettagli sull’accaduto. – Foto di repertorio IPA Agency – (ITALPRESS).