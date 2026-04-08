A Lampedusa la proiezione del documentario ‘L’Argentina di Francesco“

In vista del primo anniversario della scomparsa di Papa Francesco, Lampedusa ricorda l’amato pontefice che scelse proprio l’isola come meta del suo primo pellegrinaggio al di fuori del Vaticano. Lo farà il prossimo 10 aprile presso i locali della parrocchia S. Gerlando dopo la Santa Messa delle ore 19:00 quando è in programma la proiezione del documentario ‘L’Argentina di Francesco’. Una narrazione che offre un viaggio all’indietro nel tempo per conoscere Papa Francesco prima che fosse Papa Francesco, e con lui i suoi luoghi, le sue abitudini, i suoi pensieri quando era “solo” Jorge Mario Bergoglio, a Buenos Aires. Il racconto si sofferma sulle radici di Papa Francesco senza l’ausilio di una voce narrante, ma soltanto grazie alle testimonianze di persone che hanno conosciuto da vicino il cammino pastorale dell’allora arcivescovo della capitale argentina. Le immagini di archivio aiutano a delineare i tratti caratteristici della personalità e dell’azione pastorale di Bergoglio poi diventati gli assi portanti del magistero di Francesco: l’umiltà, l’umanità, il dialogo interreligioso, la fraternità, l’attenzione per gli ultimi.

Come emerge dalle testimonianze, è proprio nelle ‘Villas’ che l’idea missionaria della Chiesa in uscita si è plasmata: nei quartieri più disagiati di Buenos Aires, abitati soprattutto da immigrati provenienti dai paesi limitrofi, dagli scartati che ormai si trovano anche verso il centro cittadino. Queste comunità da sempre segnate dalla droga, dalla criminalità, dalla assenza di servizi, erano per Bergoglio anche luoghi di rinascita della fede. Qui il cardinale Bergoglio ha concentrato il suo sguardo – evangelico, e mai politico o ideologico – nel nome dell’amore, dell’integrazione sociale e della lotta alla diffusione delle sostanze stupefacenti.

A firmare il documentario – della durata di un’ora, interamente in spagnolo e con sottotitoli in italiano – è Eugenio Bonanata. Orsola Appendino ha fornito consulenza scientifica e supporto organizzativo. La produzione è di Telepace in collaborazione con Vatican News. I mezzi tecnici sono di FrameXS.