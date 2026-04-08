Educazione finanziaria, al via il progetto “Educare a contare” del Soroptmist

Il 10 Aprile 2026 alle ore 15:30 presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” di Realmonte avrà luogo, in presenza ed in remoto, il 1° incontro di presentazione del Progetto Nazionale di educazione finanziaria “Educare a…..contare” che Soroptmist International d’Italia in collaborazione con Consob ha lanciato per il biennio 2026-2027.

Il progetto che , oltre al 1° incontro di presentazione, con un modello a cascata, prevede, nell’arco di due anni, anche le fasi di formazione dei docenti da parte di Consob , di trasferimento delle conoscenze ad opera dei docenti formati agli alunni all’interno delle ore di educazione civica ed un incontro finale di valutazione e restituzione dell’esperienza per eventuale rilancio, è volto a promuovere l’acquisizione di competenze per una autonomia economica e il benessere finanziario con percorsi calibrati per tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Partecipano all’incontro: per Consob la Dott.ssa Valentina Cubeddu- Esperta Ufficio Stampa e Area Finanziaria, la Dott.ssa Paola Soccorso – Resp. Ufficio Educazione Finanziaria; per l’I. C. “G Garibaldi” di Realmonte la Dott.ssa Paola Catanzaro – Dirigente Scolastica ed alcuni Docenti dell’Istituto Comprensivo; per il Soroptimist International d’Italia Club Agrigento la Dott.ssa Maria Anna Barraco – Presidente, la Prof.ssa Rosa Terrana – Referente del Progetto ed alcune Socie del Club.