Realmonte

Educazione finanziaria, al via il progetto “Educare a contare” del Soroptmist

Il progetto si svolgerà presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” di Realmonte

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

Il 10 Aprile 2026 alle ore 15:30 presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” di Realmonte avrà luogo, in presenza ed in remoto, il 1° incontro di presentazione del Progetto Nazionale di educazione finanziaria “Educare a…..contare” che Soroptmist International d’Italia in collaborazione con Consob ha lanciato per il biennio 2026-2027.

Il progetto che , oltre al 1° incontro di presentazione, con un modello a cascata, prevede, nell’arco di due anni, anche le fasi di formazione dei docenti da parte di Consob , di trasferimento delle conoscenze ad opera dei docenti formati agli alunni all’interno delle ore di educazione civica ed un incontro finale di valutazione e restituzione dell’esperienza per eventuale rilancio, è volto a promuovere l’acquisizione di competenze per una autonomia economica e il benessere finanziario con percorsi calibrati per tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Partecipano all’incontro: per Consob la Dott.ssa Valentina Cubeddu- Esperta Ufficio Stampa e Area Finanziaria, la Dott.ssa Paola Soccorso – Resp. Ufficio Educazione Finanziaria; per l’I. C. “G Garibaldi” di Realmonte la Dott.ssa Paola Catanzaro – Dirigente Scolastica ed alcuni Docenti dell’Istituto Comprensivo; per il Soroptimist International d’Italia Club Agrigento la Dott.ssa Maria Anna Barraco – Presidente, la Prof.ssa Rosa Terrana – Referente del Progetto ed alcune Socie del Club.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.9 – Widget
Grandangolo Settimanale N. 12/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 9 - pagina 1
Pagina 1 di 21
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Agrigento

Muore in ospedale dopo una caduta dalla barella: chiesto maxi risarcimento
di Gabriele Terranova

“Sono io che devo ammazzare la malattia”: il lascito di Giusy diventa speranza. Calamonaci in lutto
Realmonte

Educazione finanziaria, al via il progetto “Educare a contare” del Soroptmist
Cultura

A Lampedusa la proiezione del documentario ‘L’Argentina di Francesco“
Palermo

Presentato il progetto “Palermo città della legalità”, coinvolgerà 18 istituti del capoluogo
Sport

Il Palermo per la prima volta in Australia, l’11 agosto test con la Juventus
banner italpress istituzionale banner italpress tv