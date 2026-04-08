Mezzo pesante esce fuori strada precipitando dal viadotto Milocca: un ferito

A causa di un incidente autonomo di un mezzo pesante, chiusa al traffico la carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A19, in corrispondenza del km 130,500 in località Assoro (EN). Per cause in corso di accertamento, il mezzo pesante è uscito fuori strada precipitando dal viadotto Milocca. Nell’impatto l’autista è rimasto ferito

Il traffico viene deviato temporaneamente allo svincolo di Dittaino lungo la statale 192 e rientro in A19 allo svincolo di Mulinello. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi del 118, le squadre Anas, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell’evento e per il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.