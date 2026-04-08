Il Palermo per la prima volta in Australia, l’11 agosto test con la Juventus

PALERMO (ITALPRESS) –Una tappa speciale della prossima preparazione pre-season, destinata a rappresentare una vera e propria pietra miliare negli oltre 125 anni di storia del club rosanero. L’occasione è la straordinaria partecipazione ache coinvolge insieme al Palermo alcune delle più importanti protagoniste del calcio italiano nel mondo, come Inter, Juventus e Milan.Durante l’esperienza in Australia, infatti,in programma martedì 11 agosto all’Optus Stadium di Perth. Nello stesso periodo, previste anche sfide amichevoli tra Milan e Inter e tra Juventus e Inter: un vero e proprio festival del calcio italiano che porterà in Western Australia migliaia di appassionati da tutto il continente. La partita con la Juventus è solo il primo dei momenti chiave della campagna rosanero in Australia, in attesa di svelare altre iniziative.Il progetto “Palermo goes to Australia” è una naturale evoluzione della strategia di posizionamento internazionale attuata dal Club negli ultimi anni. Un viaggio che ha portato i colori rosanero ad essere protagonisti su palcoscenici internazionali, grazie ad esempio alla presentazione delle maglie ufficiali della stagione 2024-2025 tra New York e Manchester, oltre alle prestigiose amichevoli disputate contro Nottingham Forest, Leicester City e Manchester City.

La partecipazione a “Calcio Italiano” rappresenta anche un’opportunità per rafforzare il legame con le comunità siciliane locali e con la famiglia globale rosanero sparsa in tutto il mondo, unita da una passione che non conosce confini e da un’appartenenza in grado di superare ogni distanza geografica.

La regione del Western Australia, che ospiterà le amichevoli, continua nel frattempo a consolidare il proprio ruolo di destinazione di riferimento per grandi eventi calcistici internazionali e competizioni sportive di livello mondiale, come dimostrano i recenti appuntamenti legati alle qualificazioni ai Mondiali FIFA 2026 e alla AFC Women’s Asian Cup Australia 2026. “Questa storica opportunità – afferma l’Amministratore Delegato del Palermo FC Giovanni Gardini – rappresenta un ulteriore passo in avanti nella strategia di internazionalizzazione del Palermo e testimonia l’attrattività del nostro Club, non a caso inserito in un contesto internazionale insieme a realtà come Inter, Juventus e Milan. Sarà anche una preziosa occasione per rafforzare il legame con la nostra comunità all’estero: il Palermo è un club con radici profonde e una base di tifosi diffusa in tutto il mondo. Far parte di un network globale come il City Football Group ci consente di sviluppare iniziative di questo livello e di accelerare la nostra crescita, mantenendo sempre forte la nostra identità”.

– Foto: Ufficio stampa Palermo FC –

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