Cultura

A Santo Stefano Quisquina la 24ª Sagra del Formaggio

Si svolgerà il 30 e il 31 maggio

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si svolgerà il 30 e il 31 maggio a Santo Stefano Quisquina la 24ª Sagra del Formaggio e dei Prodotti Tipici Quisquinesi.

L’edizione 2026 propone un racconto contemporaneo della manifestazione attraverso degustazioni, showcooking, tradizioni popolari, artigianato e valorizzazione dei luoghi simbolo della Quisquina. Nel corso della manifestazione sarà inoltre presentata la “Rete dei 5 Sensi”, una rete di cooperazione territoriale dedicata alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari, dei sapori identitari e delle eccellenze dei territori coinvolti.

Si parte sabato 30 maggio presso l’Hub Turistico – Ex Mattatoio di Santo Stefano Quisquina dove alle ore 17:00 si terrà “Maestri del Gusto”, momento conclusivo del corso ONAF con consegna di diplomi e riconoscimenti dedicati a professionisti e realtà distintesi nella valorizzazione della cultura casearia e delle produzioni identitarie del territorio.

A seguire, alle ore 18:30, “Territori in dialogo – Comunità, identità e visioni condivise”, incontro dedicato al confronto sul valore delle produzioni agroalimentari, delle reti territoriali e dei nuovi modelli di cooperazione tra comunità e territori, nel corso del quale sarà presentata ufficialmente la Rete dei 5 Sensi.

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