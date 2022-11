Agrigento, prima edizione “Dona Maiora”: ecco l’elenco dei premiati 

E’ andato in scena ieri sera, nella suggestiva e splendida sala Zeus del museo archeologico e regionale “Pietro Griffo di Agrigento”, la prima edizione del premio “Dona Maiora”, organizzato dalla sezione UNUCI di Agrigento (Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia) presieduto dal Cavaliere Tenente Carmelo Fenech. Il premio è stato assegnato al personale appartenente ai “corpi armanti e non” dello Stato che nel corso dell’anno si è particolarmente distinto per professionalità, attaccamento al corpo di appartenenza, encomiabile impegno, sprezzo del pericolo e spiccata iniziativa nell’esercizio della loro professione e nel servizio alla tutela della collettività.

Il premio “Dona Maiora” 2022 è stato assegnato al Corpo Vigili del fuoco ed in particolare al Capo Reparto Salvatore Salamone, al vigile Coordinatore Giuseppe Caruana, al vigile Coordinatore Maurizio Moscato, al vigile Esperto Vittorio Pisano e al vigile Salvatore Cacioppo. I vigili sono stati premiati dal loro comandante l’ingegnere Giuseppe Merendino.

Ed ancora, premio “Dona Maiora” 2022 al Corpo della Polizia Penitenziaria e all’ispettore superiore Giuseppe Croce che è stato premiato dal suo comandante Giovanni Antoci.

Poi il “Dona Maiora” è stato assegnato alla Polizia di Stato e al Vice Questore Aggiunto Giovanni Minardi, premiato dal Questore di Agrigento, la dottoressa Rosa Maria Iraci.

Ed ancora la medaglia “Dona Maiora” 2022 è stata assegnata anche alla Guardia di finanza e all’Appuntato scelto “Qualifica Speciale”, Filippo Ruggeri, premiato dal comandante delle fiamme gialle Rocco Lo Pane.

Premio “Dona Maiora” anche all’Arma dei Carabinieri e al Brigadiere Gianluca Pellegrino, premiato dal Comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, il Colonnello Vittorio Stingo.

Premiata anche la Marina Militare. Il Comandante Capitano di Fregata Antonio Ventriglia ha consegnato il “Dona Maiora” al Luogotenente nocchiere di porto Giovanni Tortotici, al secondo capo Nocchiere di Porto Alfonso Gangarossa, al Sottocapo prima classe Scelto Davide Angileri, al Sottocapo Scelto Nocchiere di Porto – motorista Giuseppe Alaimo e al sottocapo Scelto Nocchiere di porto – motorista Andrea Ragusa.

Infine, premio speciale “Dona Maiora” al 46esimo Reggimento Trasmissioni – Esercito Italiano. Il Prefetto di Agrigento, la dottoressa Maria Rita Cocciufa, ha consegnato una targa al Colonnello Giuseppe Lo Russo.

L’evento, al quale ha partecipato un folto pubblico, è stato presentato dal giornalista Davide Sardo. Le motivazioni sono state lette dalla giornalista Valentina Alaimo. Gli intermezzi musicali sono stati curati dal maestro Salvatore Galante, al pianoforte, e dal soprano Giovanni Vullo.