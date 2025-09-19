Cultura

Agrigento, proiezione gratuita del film “Francesca e Giovanni – Una storia d’amore e di mafia”

L'evento organizzato da "La strada degli scrittori" è in programma il 22 settembre al Cinema Concordia

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Un appuntamento speciale nel cuore di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Lunedì 22 settembre alle ore 20:30 al Cinema Concordia sarà proiettato gratuitamente il film “Francesca e Giovanni. Una storia d’amore e di mafia”, con protagonista Ester Pantano (già interprete della serie RAI Makari e docente dei nostri Master di Scrittura) e Primo Reggiani. Il film racconta la storia d’amore tra Francesca Morvillo e Giovanni Falcone, uniti nel coraggio e nella lotta alla mafia fino alla strage di Capaci.

Dopo la proiezione sarà possibile incontrare l’attrice Ester Pantano e Felice Cavallaro, direttore della Strada degli Scrittori nonchè autore del libro da cui è tratto il film.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

