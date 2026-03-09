Quasi un’ora al telefono per salvare una vita, carabinieri sventano tentativo di suicidio 

Un lungo dialogo al telefono, pazienza, lucidità e una straordinaria capacità di ascolto. Sono stati questi gli elementi che hanno consentito ai Carabinieri della Compagnia di Misilmeri di salvare un uomo che aveva annunciato l’intenzione di togliersi la vita.

Tutto ha avuto inizio quando la Centrale Operativa ha ricevuto una telefonata da parte del malcapitato in evidente stato confusionale. L’interlocutore, pur fornendo generalità volutamente errate, ha dichiarato subito la propria intenzione di compiere un gesto estremo.

Il Carabiniere – operatore della Centrale – intuendo immediatamente la gravità della situazione, ha avviato con l’uomo un paziente e delicato lavoro di persuasione, riuscendo a instaurare un dialogo empatico e continuo che si è protratto per circa cinquanta minuti. Durante la conversazione, con grande professionalità e sangue freddo, il militare è riuscito a mantenerlo al telefono, convincendolo progressivamente a desistere dal gesto.

Nel frattempo, i Carabinieri della locale Stazione, unitamente ai militari della dipendente Sezione Radiomobile, sono stati inviati sul territorio per individuare la casa dell’uomo. Un momento decisivo dell’intervento si è verificato quando, nel corso della conversazione, l’operatore ha percepito in sottofondo il suono delle sirene delle pattuglie impegnate nelle ricerche: un dettaglio che ha permesso di comprendere e confermare che i militari erano ormai giunti nelle immediate vicinanze dell’abitazione.

Pochi istanti dopo, i Carabinieri hanno individuato l’appartamento e sono intervenuti tempestivamente, mettendo in sicurezza l’uomo e scongiurando il peggio.

Il malcapitato è stato quindi affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasportato presso una struttura ospedaliera per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non destano preoccupazione e non risulta in pericolo di vita.

L’episodio evidenzia ancora una volta il valore dell’attività svolta quotidianamente dagli operatori delle Centrali Operative dell’Arma dei Carabinieri, spesso chiamati a gestire situazioni di estrema delicatezza, nelle quali prontezza, equilibrio e capacità di dialogo possono fare la differenza.