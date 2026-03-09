Palermo

Nasconde 2 chili di cocaina nella cucina a gas, arrestato

Se immessa sul mercato la droga avrebbe fruttato circa 300.000 euro. Lo stupefacente è stato sequestrato e per l'uomo sono scattate le manette

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno arrestato a Palermo un 34enne catanese, domiciliato nel capoluogo siciliano. A tradire l’uomo è stato il suo nervosismo: i militari, infatti, hanno notato la circospezione con cui cercava di rientrare in casa, guardandosi ripetutamente alle spalle.

Un atteggiamento che li ha spinti a effettuare una perquisizione personale e domiciliare. Il controllo, condotto con l’ausilio del cane antidroga Nadia, ha permesso di scoprire in una cesta in vimini 16 involucri di cocaina e nel vano della cucina a gas due panetti di cocaina del peso complessivo di 2 chili. Se immessa sul mercato la droga avrebbe fruttato circa 300.000 euro. Lo stupefacente è stato sequestrato e per l’uomo sono scattate le manette ed è stato condotto in carcere.

