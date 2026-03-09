Enna

Violenza domestica, provvedimento di ammonimento del questore

Il provvedimento di ammonimento rientra tra gli strumenti di immediata tutela in favore delle vittime di violenza domestica.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Polizia di Stato dà esecuzione ad un ammonimento disposto dal Questore di Enna.  Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato, ed in particolare personale del Commissariato di P.S. di Nicosia, dava esecuzione alla misura di prevenzione dell’ammonimento per atti di violenza domestica disposta dal Questore di Enna, dott. Cono Incognito, nei confronti di un uomo di origine nicosiana.

A seguito di una segnalazione pervenuta presso gli Uffici di Polizia, da cui emergeva una perdurante condizione di disagio all’interno di un nucleo familiare, il personale avviava un’intensa attività investigativa.  L’indagine sviluppata dal personale del Commissariato consentiva di portare alla luce una plurima condotte violente e prevaricatrici che l’uomo aveva posto in essere in maniera sistematica nei confronti degli anziani genitori.

Il provvedimento di ammonimento rientra tra gli strumenti di immediata tutela in favore delle vittime di violenza domestica. Si conferma così il costante impegno della Polizia di Stato nella tutela della pubblica sicurezza con specifico riguardo rivolto a particolari categorie di vittime ritenute vulnerabili.

