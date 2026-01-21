Carnevale di Sciacca, ospiti d’eccezione “Me contro Te”

Cultura

L’evento si terrà sul palco del Carnevale di Sciacca, domenica 15 febbraio 2026 alle ore 15:00.

A meno di un mese dalla partenza, prende forma il ricco programma del Carnevale di Sciacca, che si appresta a compiere 400 anni e che si terrà sabato 14domenica 15venerdì 20sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026

Ospiti d’eccezione la coppia di creator amatissima da famiglie e bambini, da milioni di follower e visualizzazioni, “Me contro Te”, che porteranno sul palco uno spettacolo–showcase in forma di concerto, durante il quale canteranno le loro canzoni più famose, regalando un momento di festa, musica e divertimento per grandi e piccoli. L’evento si terrà sul palco del Carnevale di Sciaccadomenica 15 febbraio 2026 alle ore 15:00.

Il duo è formato daLuigi Calagna e Sofia Scalia, una coppia siciliana diventata un fenomeno per bambini su YouTube dal 2014, creando video di sfide, intrattenimento e contenuti educativi che si sono poi estesi a TV, libri, musica e cinema, diventando un vero e proprio marchio di successo per bimbi e ragazzi.

Assistere allo show case dei “Me contro Te” è compreso nel ticket di partecipazione al Carnevale di Sciacca che ha un costo di € 8.00 per l’ingresso giornaliero e € 15.00 per l’abbonamento a tutte le giornate.

Il Carnevale di Sciacca è una straordinaria ed enorme festa in tutta la città dedicata a grandi e piccini, con maestosi carri allegoricimusicatanti spettacoliospiti attività collaterali. Un’occasione davvero da non perdere per quella che si prospetta essere un’edizione senza precedenti. 

Il Circuito del Carnevale sarà animato da otto imponenti corsi mascherati di carri allegorici, realizzati in cartapesta con movimenti meccanici, gruppi mascherati con costumi creati ad arte, musiche inedite, le recite allegoriche e un ricchissimo programma di eventi culturali, show e tante attività collaterali. Presente la Kids Area lo spazio dedicato ai bambini, il Luna park e tre importanti palchi: il principale Palco di Via Allende, il palco dedicato alla diretta radiofonica e agli spettacoli notturni TicketSms Stage e l’area dedicata ai bambini denominata Kids Village e situata al Giardino del Museo del Carnevale.

Il programma, in costante aggiornamento, è consultabile al seguente link: https://www.carnevalesciacca.it/il-programma/

