Classica e Jazz si incontrano al Palacongressi: al via nuova stagione musicale

Una nuova doppia stagione musicale è pronta a partire al Palacongressi di Agrigento. Due le anime, una classica, l’altra jazz, per 14 concerti gratuiti che si terranno nella Sala Zeus a partire dalle 19.30. L’idea di fondo di questa rassegna, voluta dal direttore del Parco della Valle dei Templi Roberto Sciarratta e di cui è direttore artistico Carmelo Salemi, sarà quella di offrire al pubblico agrigentino la possibilità di assistere da una parte ad una serie di recital pianistici da parte di alcuni dei più promettenti giovani artisti locali, con un repertorio che spazierà tra gli autori classici (da Mozart a Beethoven, da Liszt a Shostakovich) mettendo in luce il talento agrigentino, e dall’altra seguendo una rassegna dei più affermati musicisti jazz italiani come ormai da “tradizione” con rassegne come i “Venerdì Jazz” e ancor prima con l’ “Arcosoli Jazz”.

“Questa rassegna – spiega Salemi – nasce dal desiderio di creare un luogo di incontro tra musicisti, pubblico e territorio. La musica jazz è dialogo, ascolto, libertà espressiva: valori che vogliamo condividere con la comunità e con tutti coloro che amano la cultura”.

Tutti gli spettacoli sono ad accesso libero fino ad esaurimento posti.

Ecco il dettaglio:

SEZIONE CLASSICA (Recital e Musica da Camera)

Tutti i concerti si tengono alle 19:30 (salvo l’ultima data).

16 Gennaio: Recital pianistico di Leonardo Scicolone.

24 Gennaio: Recital pianistico di Valentino Taormina.

6 Febbraio: Recital pianistico di Angelo Vaccarello.

20 Febbraio: Recital pianistico di Flavio Schifano.

6 Marzo: Recital pianistico di Marco Carmina.

20 Marzo: Recital del Duo Giada Nobile (Pianoforte) e Marco Caterina (Sassofono).

30 Marzo: Serata in due parti: Parte prima: Recital pianistico di Cosimo Petraroli. Parte seconda: Recital pianistico di Filippo Iannuzzo.

10 Aprile: Recital pianistico di Giovanni Gallo.

24 Aprile (ore 18:30): Serata di chiusura in due parti: Parte prima: Recital per chitarra di Federico Mungiovì. Parte seconda: Recital del Duo Marika Paternò (Flauto) e Leonardo Scicolone (Pianoforte).

Serata di chiusura in due parti:

SEZIONE JAZZ

Tutti i concerti si tengono alle 19:30.