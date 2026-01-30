Cultura

Domeniche al museo, ecco i siti visitabili nell’agrigentino

Il 1 febbraio accesso gratuito ai luoghi della cultura gestiti dalla Regione Siciliana

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Torna, il prossimo, 1 febbraio, il tradizionale appuntamento con le “Domeniche al museo”, che consentiranno l’accesso gratuito ai luoghi della cultura gestiti dalla Regione Siciliana.

Ecco tutti i siti visitabili e i relativi orari:

Valle dei Templi: dalle 8.30 alle 20.00 (ultimo ingresso alle 19.00). Museo archeologico regionale “Pietro Griffo”: dalle 9.00 alle 19.30; Casa Museo Luigi Pirandello: dalle 9.00 alle 19.30.; Fabbriche Chiaramontane – Mostra “Insulae Aqua”: dalle 9.00 alle 18.00.; Area archeologica di Eraclea Minoa: dalle 9.30 alle 17.30 (ultimo ingresso alle 17.00); Area archeologica di Villa Romana – Realmonte: dalle 9.00 alle 19.00
Museo regionale della Badia di Licata: dalle 9.00 alle 13.00; Castello Sant’Angelo di Licata: dalle 9.00 alle 13.00.; Palazzo Panitteri e Monte Adranone di Sambuca di Sicilia dalle 9.00 alle 13.00

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Lotta ai trasgressori della differenziata: positivo il consuntivo di gennaio ad Agrigento
PRIMO PIANO

Neonata deceduta tra le braccia della madre: al via le indagini
Sciacca

Lotta alle frodi e all’evasione fiscali, il generale della Gdf Roberto Manna in visita a Sciacca
Cultura

Domeniche al museo, ecco i siti visitabili nell’agrigentino
Agrigento

Tragedia sulla Palermo-Agrigento, tre morti in incidente stradale: chi sono le vittime
di Giuseppe Castaldo

Il massacro nel centro storico di Naro: fissato processo di appello per Omar Nedelcov
banner italpress istituzionale banner italpress tv