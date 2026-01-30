Domeniche al museo, ecco i siti visitabili nell’agrigentino
Il 1 febbraio accesso gratuito ai luoghi della cultura gestiti dalla Regione Siciliana
Torna, il prossimo, 1 febbraio, il tradizionale appuntamento con le “Domeniche al museo”, che consentiranno l’accesso gratuito ai luoghi della cultura gestiti dalla Regione Siciliana.
Ecco tutti i siti visitabili e i relativi orari:
Valle dei Templi: dalle 8.30 alle 20.00 (ultimo ingresso alle 19.00). Museo archeologico regionale “Pietro Griffo”: dalle 9.00 alle 19.30; Casa Museo Luigi Pirandello: dalle 9.00 alle 19.30.; Fabbriche Chiaramontane – Mostra “Insulae Aqua”: dalle 9.00 alle 18.00.; Area archeologica di Eraclea Minoa: dalle 9.30 alle 17.30 (ultimo ingresso alle 17.00); Area archeologica di Villa Romana – Realmonte: dalle 9.00 alle 19.00
Museo regionale della Badia di Licata: dalle 9.00 alle 13.00; Castello Sant’Angelo di Licata: dalle 9.00 alle 13.00.; Palazzo Panitteri e Monte Adranone di Sambuca di Sicilia dalle 9.00 alle 13.00