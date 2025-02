Ecco la 77ª edizione del Mandorlo in Fiore, la Fiaccolata si svolgerà venerdì 14 marzo 

Tutto pronta per la festa del Mandorlo in fiore giunta alla 77esima edizione. Dopo la presentazione della sagra di primavera alla Bit di Milano, il programma con i dettagli della manifestazione verrà illustrato nei prossimi giorni da parte del coordinatore e assessore Carmelo Cantone, in presenza del sindaco Miccichè e dell’assessore al turismo Ciulla.

Il festival si svolgerà dall’8 al 16 Marzo. Si parte con l’anteprima “Omaggio alle tradizioni agrigentine” il venerdì 21 Febbraio al Teatro Pirandello. Sabato 8 marzo il via ufficiale con “Accendiamo la Sagra” mentre domenica 9 la prima sfilata dei gruppi folk internazionali, regionali e dei bambini.

Lunedi 10, Martedi 11, Mercoledì 12, e Giovedì 13 Marzo ci svolgeranno le sfilate dei Gruppi Folk nelle Vie e nelle piazze principali della Città. Martedì 11 marzo la cerimonia di accensione del tripode dell’amicizia al tempio della Concordia.

In serata, al teatro Pirandello, lo spettacolo “America Latina folk”. Giovedì 13 marzo lo “Street folk festival”: festa in città con i gruppi internazionali e degustazioni di prodotti tipici. Venerdi 14 Marzo si svolgerà la Fiaccolata dell’Amicizia con la Sfilata dei gruppi folk internazionali e a conclusione “Fiesta Latina” con balli latino-americani in piazza. Sempre Venerdì 14 e sabato 15 marzo, al Palacongressi, gli spettacoli dei gruppi che partecipano al Festival internazionale del folclore. Domenica 16 marzo la sfilata conclusiva per le vie del centro con tutti i gruppi internazionali e regionali, quelli dei bambini, le bande e i carretti siciliani. Nel primo pomeriggio, al tempio della Concordia, lo spettacolo finale con l’assegnazione del tempio d’oro 2025.