Porto Empedocle

Finti impiegati comunali rubano in casa di anziano a Porto Empedocle, indagini 

I balordi, fingendo un controllo, sono riusciti a portare via mille euro in contanti e alcuni preziosi e monili d’oro

Pubblicato 55 minuti fa
Da Redazione

Si sono spacciati per funzionari comunali e, con una scusa, sono entrati in casa di un pensionato rubando soldi e gioielli. È successo a Porto Empedocle dove un 85enne è stato truffato da due malviventi. I balordi, fingendo un controllo, sono riusciti a portare via mille euro in contanti e alcuni preziosi e monili d’oro. Poi la fuga. L’anziano, dopo aver capito di essere stato truffato e derubato, ha lanciato l’allarme. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità dei malviventi. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Fuma in ospedale, poi minaccia medici e forze dell’ordine: denunciato immigrato 
Apertura

Ruba scooter e tenta la fuga, arrestato 18enne agrigentino 
Apertura

Mosella, l’indagine ad un bivio: chiesti quattro arresti
Apertura

Tragico schianto sulla Naro-Canicattì: morto ingegnere, 25enne in prognosi riservata
di Giuseppe Castaldo

L’appalto “truccato” della Mosella, chiesto l’arresto di tre imprenditori e un ingegnere 
banner italpress istituzionale banner italpress tv