“Frida Kahlo – La sofferenza in arte”: evento al “Pasolini” il 17 maggio

Il “Centro culturale Pier Paolo Pasolini” vuole rendere omaggio a una figura emblematica del mondo femminile: Frida Kahlo, la donna e la pittrice che ha affascinato tante generazioni. L’evento si svolgerà il prossimo 17 maggio alle 17.30 nei locali di via Atenea del centro.

Lo farà attraverso un ritratto dell’artista, scaturito da semplice interesse e curiosità per il personaggio, realizzato e presentato da Provvidenza Maria Mogavero. Un ritratto in cui alle parole si aggiungono immagini e musiche, che tende a mettere in evidenza alcuni aspetti della sua complessa figura, legati principalmente alla sua vicenda di donna e artista che è riuscita a trasformare la sua sofferenza in ispirazione e in arte.

Ne viene fuori l’immagine di una donna stimolante e affascinante, uno spirito indipendente e passionale, che grazie al suo orgoglio e alla sua forza è diventata un’icona, un esempio di resilienza, emancipazione, ribellione e anticonformismo.

Previsto anche un momento di approfondimento sul tema: “Fragilità. Dalla psicopatologia alla resilienza” proposto da Melinda Santoro, psichiatra, che permetterà di comprendere più a fondo il personaggio nel superamento e nella sublimazione della sua condizione di disabilità.