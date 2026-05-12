Il Coro Americano “Mayflower” incontra il Coro Polifonico “Sergio Alletto” di Agrigento.

Le storiche mura del Castello Chiaramontano di Favara si preparano a diventare lo scenario di un incontro musicale senza confini. Il prossimo 21 maggio, il cuore di Favara risuonerà grazie a un evento corale di eccezionale prestigio che vedrà protagonisti due continenti uniti dal linguaggio universale della musica.

​Un Ponte Musicale tra Agrigento e l’America.

​L’evento, organizzato dal Maestro Lorenzo Puma, vedrà l’esibizione alternata di due formazioni di alto livello:

il ​Chorus Mayflower diretto da Davide Manley, in arrivo dagli Stati Uniti che porterà a Favara il proprio repertorio internazionale, offrendo al pubblico siciliano l’opportunità di ascoltare sonorità e vocalità d’oltreoceano in un contesto acustico unico come quello della corte del castello; il

​Coro Polifonico “Sergio Alletto”, eccellenza del territorio agrigentino, che, guidata dallo stesso Maestro Puma farà gli onori di casa, confermando la qualità e la passione che da anni contraddistinguono l’attività del gruppo.

​​Dietro la macchina organizzativa di questo scambio culturale c’è la visione del Maestro Lorenzo Puma. L’iniziativa non è solo un concerto, ma un vero e proprio gemellaggio artistico volto a valorizzare il patrimonio monumentale di Favara attraverso la grande musica polifonica.

​”La musica ha il potere di abbattere le distanze,” commenta il maestro; “ospitare una realtà americana nel contesto dei nostri edifici storici è un orgoglio per tutta la comunità e un’occasione di crescita culturale reciproca”.

La Presidente del coro polifonico “Sergio Alletto”, Prof.ssa Maria Fortunata Casimiro sottolinea:

“Siamo onorati di accogliere il Chorus Mayflower nello splendido castello di Favara. Per noi, questo incontro rappresenta molto più di un concerto: è un abbraccio tra culture diverse che si ritrovano nella stessa passione per il canto. Sono orgogliosa di vedere come la nostra corale sappia farsi ponte, trasformando la musica in un potente strumento di fratellanza e crescita reciproca.”

​L’appuntamento è fissato per il 21 maggio alle ore 19. Presenteranno l’evento la Prof.ssa Giusi Moscato e la Prof.ssa Angela Rancatore.

Il Castello Chiaramontano, con la sua architettura medievale, offrirà la cornice ideale per un programma che promette di spaziare dai classici della polifonia a brani più contemporanei, in un crescendo di emozioni.