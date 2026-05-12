Augusta

In auto con 10 chili di hashish sotto il sedile, arrestato

Sotto il sedile del passeggero sono stati trovati 100 panetti di hashish, due telefonini cellulari e una mazza in ferro

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

C’erano dieci chili di hashish nell’auto guidata da un catanese di 67 anni fermata dalla polizia alla periferia di Augusta. Gli agenti l’avevano seguita fino all’imbocco dell’autostrada Siracusa-Catania e hanno deciso di bloccarla. Durante il controllo, sotto il sedile del passeggero sono stati trovati 100 panetti di hashish, due telefonini cellulari e una mazza in ferro.

L’uomo, gia’ conosciuto alle forze di polizia per aver commesso analoghi reati in materia di stupefacenti, e’ stato tratto in arresto e condotto in carcere.L’autovettura su cui viaggiava e’ stata sequestrata. E’ molto probabile che l’uomo sia un corriere incaricato di portare il carico di hashish nelle piazze dello spaccio del catanese.

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