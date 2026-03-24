Il Pirandello chiama Pirandello, in scena “Il piacere dell’onestà”

Sabato 18 aprile alle ore 21 e domenica 19 aprile alle 17.30, al Teatro Pirandello di Agrigento, va in scena “Il piacere dell’onestà”, uno dei capolavori di Luigi Pirandello, interpretato dal maestro Pippo Pattavina. Lo spettacolo è inserito nel cartellone della stagione teatrale firmata dalla direzione artistica di Roberta Torre.

Pippo Pattavina, considerato uno degli attori più importanti della Sicilia, interprete poliedrico e di grande levatura artistica, vestirà i panni di Angelo Baldovino, uomo disilluso e ai margini della società, capace però, con il suo rigore morale, di ribaltare convinzioni e convenzioni borghesi.

Per salvare la reputazione di Agata, interpretata da Francesca Ferro, Baldovino accetta un matrimonio di facciata che si trasforma presto in una vera sfida morale. Uomo disincantato, impone l’onestà a chi vive di apparenza, smascherando ipocrisie e ribaltando i rapporti di potere.

La regia di Guglielmo Ferro adotta un linguaggio sobrio e contemporaneo, capace di restituire tutta l’attualità e la forza del testo pirandelliano. Come da tradizione, dunque, nel ricco cartellone del teatro agrigentino non manca un’opera dedicata al celebre drammaturgo e Premio Nobel, che ha dato lustro alla città.

L’opera indaga con lucidità e ironia il fragile equilibrio tra verità e apparenza, mostrando come le convenzioni sociali nascondano spesso ipocrisie e compromessi. Attraverso la vicenda dei protagonisti, Pirandello invita il pubblico a riflettere sul valore dell’integrità morale e sulla tensione continua tra ciò che mostriamo agli altri e ciò che siamo davvero.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il botteghino al numero 0922 590220 nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30, martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30, oppure scrivere all’indirizzo biglietteria@fondazioneteatropirandello.it.

Sul sito ufficiale fondazioneteatropirandello.it è inoltre possibile selezionare i posti e acquistare i biglietti online. I possessori di Carta del Docente sono invitati a presentarsi direttamente al botteghino negli orari indicati. Appuntamento, dunque, sabato 18 aprile alle ore 21 e domenica 19 aprile alle ore 17.30.