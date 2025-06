“Mappe per l’immaginario”, Agrigento protagonista della puntata su Rai5

”Punto Nave – Mappe per l’immaginario” dedica una puntata ad Agrigento, quest’anno Capitale Italiana della Cultura. La meraviglia della Valle dei Templi, massima espressione dell’arte greca e culla di miti, la bellezza del mare e della costa, le tracce storiche di culture arabe, spagnole, normanne e le memorie di filosofi e scrittori come Empedocle, Pirandello, Sciascia e Camilleri: sono questi i fili conduttori dell’appuntamento televisivo mercoledì 11 giugno alle 21.15 su Rai5. La grecista e scrittrice Giuseppina Norcia conduce lo spettatore in un percorso alla scoperta della relazione tra l’individuo, il prossimo e la natura attraverso la letteratura, l’arte e l’ambiente che caratterizzano la storia di Agrigento.

Si tratta di un viaggio corredato da importanti testimonianze che vanno da quelle dei nipoti di Leonardo Sciascia e di Andrea Camilleri, agli splendidi ricordi di Dacia Maraini, ai racconti di chi ha fatto della cultura dell’accoglienza un mestiere e una missione, fino all’esplorazione di meraviglie nascoste e in parte dimenticate come la Biblioteca Lucchesiana o il patrimonio artistico dell’antica Girgenti. Il viaggio di Punto nave continuerà mostrando un territorio ricco di storia e tradizioni – come la Festa del Mandorlo in fiore – ma racconterà anche Agrigento come una città cresciuta attraverso le stratificazioni di beni archeologici e artistici e di paesaggi tutti da tutelare dal momento che sono patrimonio dell’Umanità. Un programma di Elena Sorrentino, Elena Beccalli, Monica Onore, Simone Giorgi con la collaborazione di Mirella Serri, coordinamento editoriale Anna Lisa Guglielmi, regia Stefania Grimaldi.