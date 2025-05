Master di Scrittura, Maraini: “Trump? Un commerciante che non capisce nulla di cultura”

“Donald Trump? Un commerciante che non capisce nulla di cultura e crede sia solo una inutile spesa da tagliare. Ce l’ha con Harvard perché lo ha criticato ed è vendicativo: un presidente di uno Stato che si comporta in questo modo è inaccettabile, e c’è da stupirsi di chi lo ha votato”.

La scrittrice Dacia Maraini, docente del master di scrittura della Strada degli Scrittori in svolgimento ad Agrigento fino al prossimo 31 maggio, ha risposto alle domande del giornalista Felice Cavallaro durante la lezione rivolta ai corsisti affrontando alcuni temi di stretta attualità, a partire dalla situazione negli Stati Uniti, paese che l’autrice di “La lunga vita di Marianna Ucria” conosce molto bene.

“L’America non ha mai avuto l’esperienza diretta di una dittatura e probabilmente non ha piena consapevolezza del pericolo – prosegue -. C’è una parte del Paese che non ha accesso ad una informazione pluralista, e quando una persona si affida solo ai social è chiaramente ostaggio di una un meccanismo drogato”.

Maraini, nel parlare di scrittura, ha invitato i tanti ragazzi presenti a leggere, come forma di emancipazione: “Leggere – ha detto – è un processo di libertà, un modo per guardare al Mondo con occhi stereotipati”.

La scrittrice ha inoltre parlato del suo doloroso passato, come gli anni dell’infanzia trascorsi in un campo di concentramento, quando, bambina, fu costretta a mangiare formiche per la fame. E’ anche entrata nel merito di vicende al centro del dibattito pubblico, come la gestione di ruoli e fondi pubblici nel mondo della cultura.

“Oggi moltissimi ruoli – ha detto – vengono assegnati per principi di fedeltà politica, non per competenza. Oggi c’è il pericolo concreto di tornare indietro e creare un sistema non democratico anche nel nostro Paese”.

Il Master di Scrittura proseguirà fino al prossimo 31 maggio con ospiti del mondo del giornalismo, dell’informazione e della cultura.