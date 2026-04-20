Una giornata per riscoprire la bellezza, la storia e l’identità di un territorio unico. Domenica 3 maggio 2026, la città di Naro aderisce all’iniziativa nazionale “Domenica al Museo”, offrendo ingresso gratuito in numerosi luoghi di cultura e trasformandosi in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto.

L’evento, organizzato da We Naro in collaborazione con la Pro Loco Naro, il Comune di Naro e altre realtà associative del territorio, rappresenta un’occasione imperdibile per cittadini e visitatori di immergersi nella storia millenaria della cosiddetta “Città del Barocco”.

Dalle affascinanti catacombe paleocristiane, aperte dalle 9:00 alle 17:00, fino al maestoso Castello Chiaramontano, visitabile sia la mattina che il pomeriggio, il percorso culturale si snoda tra epoche diverse, raccontando l’anima più autentica della città. Non mancheranno tappe suggestive come il Santuario di San Calogero, le chiese di San Francesco, Santa Caterina e Santa Maria di Gesù, oltre al percorso urbano della Porta d’Oro e al suggestivo museo all’aperto MAN.

A rendere ancora più coinvolgente la giornata sarà la possibilità di vivere Naro passeggiando tra vicoli, scorci panoramici e testimonianze artistiche che raccontano secoli di storia, tra Medioevo e Barocco. Un’esperienza capace di affascinare famiglie, appassionati di cultura e turisti alla ricerca di mete autentiche, lontane dai circuiti più affollati.

«Questa iniziativa – spiegano gli organizzatori – è un invito a riscoprire il valore del nostro patrimonio e a condividerlo con chi ancora non conosce le meraviglie di Naro. La cultura è di tutti, e giornate come questa servono proprio a renderla accessibile e viva».

L’ingresso gratuito rappresenta un’opportunità concreta per avvicinarsi a luoghi spesso poco conosciuti ma di straordinaria importanza storica e artistica.