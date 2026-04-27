Shakalab e Lello Analfino ancora insieme, esce oggi il singolo ““Casa vista male “

Prosegue il sodalizio artistico tra gli Shakalab, collettivo di riferimento della scena hip hop/Reggae italiana, e lo storico leader dei Tinturia Lello Analfino: dopo il tour europeo – che li vedrà calcare i palchi ad Amsterdam, Parigi, Bruxelles e Düsseldorf a partire dal 5 maggio – saranno insieme anche per il nuovo singolo dal titolo “Casa vista male “, disponibile da oggi, su tutte le piattaforme digitali, insieme al videoclip.

Il brano, dal titolo volutamente ironico, affronta in chiave ironica una problematica degli ultimi anni: la difficoltà nel trovare un alloggio. Non più balconi sul mare ma stanze minuscole a prezzi esorbitanti nelle quali trovare la propria indipendenza diventa un miraggio. Un tema molto particolare e poco raccontato dagli artisti, ma di fondamentale importanza sociale. Il videoclip, in uscita in contemporanea, racconta grottescamente l’esperienza nella ricerca della casa.

“Volevamo raccontare la frustrazione di una generazione che, pur essendo autonoma a livello lavorativo, non riesce a rendersi indipendente per via delle speculazioni che ci sono attualmente nelle città per quanto riguarda il bene primario assoluto, la casa”