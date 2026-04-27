Germanà (Lega) apre a Lillo Sodano: “Sostenga il progetto di Luigi Gentile”

E’ sempre più dentro il centrodestra agrigentino che si agitano le correnti tra ex alleati e che rischiano di far saltare una “festa” data fin troppo per scontata. La spaccatura con Mpa, Forza Italia, Udc, Fratelli d’Italia da una parte e Lega e Dc dall’altra rappresenta un terreno fertile per l’attività dei “guastatori” che, nel primo caso, cercano di rafforzare l’ipotesi di una vittoria a primo turno e, nel secondo, guardano invece alla possibilità di far perdere terreno a Dino Alonge per arrivare al ballottaggio che, come noto, è una partita a sé stante.

Ne abbiamo parlato con il senatore Nino Germanà, commissario per la Lega in Sicilia.

La Lega si era espressa da subito per un confronto ampio attorno alle Amministrative di Agrigento. Ma qualcosa non ha funzionato ed oggi il centrodestra viaggia su due binari paralleli che difficilmente si potranno incontrare..

“Discontinuità con l’amministrazione Miccichè, che ha mortificato la città di Agrigento. Questa è l’unica condizione che ho posto come Lega. Su l’unità del centrodestra probabilmente noi eravamo gli unici che la volevamo, altri dovranno spiegare le ripetute fughe in avanti e il motivo per cui volevano lasciare fuori la DC che fa parte della coalizione che sostiene il governo Schifani”.

Mancano poche ore alla chiusura della liste. Ad Agrigento è in pista come vostro candidato a sindaco Luigi Gentile. Cosa può essere utile per lanciare la volata?

“La notizia della candidatura di Luigi Gentile ha fatto esplodere l’entusiasmo di tutti gli agrigentini che da tempo aspettano un’alternativa nel centrodestra. Luigi è una persona perbene che non è il valore aggiunto per chi fa politica ma è il presupposto per gestire la cosa pubblica, il suo valore aggiunto è l’esperienza professionale e politica che ha maturato negli anni”.

Immaginate un percorso per rafforzare la candidatura di Gentile cercando di intercettare il consenso in altri settori politici e della società civile?

“Agrigento deve trovare stabilità e buon governo che certamente la sinistra non è in grado di offrire. E’ una candidatura che sta montando giorno dopo giorno e sarà la sorpresa di questa campagna elettorale. Mi consenta un’ultima battuta…chi cambia tre candidati in due mesi non può essere credibile, ma col senatore Lillo Sodano hanno sbagliato grosso a buttare il suo nome in pasto al dibattito senza certezze. La Sicilia da sempre stata laboratorio politico e se il senatore Sodano volesse sposare il progetto Gentile sindaco, Agrigento questa volta potrebbe rappresentare il laboratorio nel laboratorio”.