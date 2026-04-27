Politica

Regione, 2 milioni di euro ai Comuni per migliorare accesso al mare per i disabili

Il contributo è suddiviso per il 50 per cento in parti uguali e per il restante 50 per cento in proporzione all'estensione della linea di costa di ciascun Comune

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

La Regione siciliana assegna due milioni di euro ai Comuni costieri con popolazione fino a cinquemila abitanti, per consentire l’accesso al mare alle persone con disabilità. Il presidente della Regione Renato Schifani, in qualità di assessore all’Autonomie locali ad interim, ha firmato il decreto di ripartizione delle somme, che rappresentano una quota parte dei trasferimenti regionali per l’anno 2026. Il contributo è suddiviso per il 50 per cento in parti uguali e per il restante 50 per cento in proporzione all’estensione della linea di costa di ciascun Comune.

“Riteniamo importante rimuovere tutte le cause che impediscono alla popolazione, in particolar modo alle fasce più fragili, di potere godere dei diritti fondamentali – afferma il presidente Schifani – Sostenere finanziariamente i piccoli Comuni che devono realizzare accessi al mare e alle spiagge libere idonei alla fruizione di persone con disabilità contribuisce a far crescere una cultura dell’inclusione e a rendere i nostri territori sempre più attenti al benessere di tutti, attraverso il miglioramento dei servizi”. Le somme vengono assegnate a 41 Comuni costieri delle province di Agrigento, Caltanissetta, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani. 

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