Elezioni a Ribera, tutti i candidati al Consiglio comunale a sostegno di Carmelo Pace

Carmelo Pace, candidato sindaco di Ribera e deputato regionale, ha presentato le liste a suo sostegno e designato i primi tre assessore della sua eventuale giunta: si tratta del professore Pierpaolo Alongi, il dottore Davide Caico e la dottoressa Lucia Casimiro.

Ecco i nomi di tutti i candidati al consiglio comunale delle sei liste che compongono la coalizione di Pace

Carmelo Pace Sindaco: Alongi Pierpaolo, Calandrino Gaia Susanna, Callea Salvatore, Casà Francesca, Cipolla Maria, Cudia Monica, Fiorino Federica, Guddemi Gabriella, Gullo Paolo, Riggi Giovanni detto Gianni, Ruvolo Soraya, Sciacchitano Alessia detta Ale, Sortino Rosamaria, Todaro Vanessa, Triolo Pietro, Vacante Pietro

Per Ribera: Miceli Rosalia, Arena Ombretta, Bellavia Salvatore, Clemente Emanuele, Cufalo Filippa, Daino Salvatore, Manto Antnella, Marsala Matteo, Micalizzi Antonino detto Nino, Mondello Adele, Pennica Rossana, Rizzuto Antonino, Spinelli Katia, Tavormina Giuseppe, Triassi Giuseppa Alexandra, Zambito Valeria Rosalia

Ora Per Ribera: Messina Gaspare detto Rino, Gulisano Maria Antonietta, Orlando Giuseppe, Cutrone Maurizio, Triolo Tiziana, Campanella Rosanna, Bono Arianna, Cacioppo Salvatore, Lattanzi Loreto, Modicamore Gaetana, Russo Francesco, Paladino Giovanni, Virone Gaetano, Colletti Francesca, Ragusa Paolo, Cavalcanti Miriam

DC: D’Anna Marcello, Tortorici Salvatore,Burreci Rosaria, Di Grado Giusy, Ferrantelli Maria Vittoria,G atto Daniela, La Mendola Stefania, Marino Fabrizio, Pedalino Antonino detto Nino, Pennica Pietro, Pinelli Santina,Prezzia Lorenzo,Schifano Sandro, Vassallo Benedetto detto Vas, Zagra Antonio detto Aquilano, Zicari Rita

Ribera che vorrei : Liberto Aurora, Di Caro Domenico detto “Mimmo”, Bonifacio Davide, Cacioppo Alessandra, Canzeri Leonardo, Cortese Vittorio, Di Stefano Alberto, Guddemi Pietro, La Barbiera Rosalba, Marrone Baldassare detto “Baldo”, Miceli Ciro, Montalbano Jessica, Musso Nunzio, Piscione Davide, Ruvanzeri Maria Antonietta, Di Leo Maria

Sud chiama Nord: Costa Vincenzo, Salvaggio Pasquale, Bordonaro Antonio, Campanella Alessia, Canzeri Vincenzo, Coniglio Antonella, D’Anna Angela, Gucciardo Letizia, Iannì Fabiola, Mendolia Calella Calogero, Noto Felicia Pietra, Patanè Milena, Polizzi Lorenzo, Puccio Giuseppe, Triolo Elina, Zambito Maria