Ragazzino pestato a sangue per un accendino a Menfi, indagini
Il 16enne, che ha riportato una frattura e lesioni sparse, sarebbe stato picchiato da un branco di minorenni per non aver dato loro un accendino
Picchiato dal branco per non aver consegnato loro un accendino. Sarebbe stato questo il motivo alla base di una violenta aggressione ai danni di un sedicenne, pestato a sangue da un branco di ragazzini all’esterno di un locale a Lido dei Fiori, sul litorale di Menfi. Il fatto è avvenuto sabato sera come scrive il Giornale di Sicilia.
Il minore ha riportato una frattura e diversi traumi sparsi ed è stato ricoverato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione il 16enne sarebbe stato avvicinato da un gruppetto di quattro persone: tre minorenni e un maggiorenne. Uno di loro avrebbe chiesto un accendino e, non appena il ragazzino non ha soddisfatto tale desiderio, è scattato il violento pestaggio. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Menfi.
“È un altro episodio che mi amareggia moltissimo – dice il sindaco di Menfi Vito Clemente – e invito i genitori di questi giovani aggressori a punirli, spero che non abbiano il coraggio di difenderli”.