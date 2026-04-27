Ragazzino pestato a sangue per un accendino a Menfi, indagini 

Picchiato dal branco per non aver consegnato loro un accendino. Sarebbe stato questo il motivo alla base di una violenta aggressione ai danni di un sedicenne, pestato a sangue da un branco di ragazzini all’esterno di un locale a Lido dei Fiori, sul litorale di Menfi. Il fatto è avvenuto sabato sera come scrive il Giornale di Sicilia.

Il minore ha riportato una frattura e diversi traumi sparsi ed è stato ricoverato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione il 16enne sarebbe stato avvicinato da un gruppetto di quattro persone: tre minorenni e un maggiorenne. Uno di loro avrebbe chiesto un accendino e, non appena il ragazzino non ha soddisfatto tale desiderio, è scattato il violento pestaggio. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Menfi.

“È un altro episodio che mi amareggia moltissimo – dice il sindaco di Menfi Vito Clemente – e invito i genitori di questi giovani aggressori a punirli, spero che non abbiano il coraggio di difenderli”.