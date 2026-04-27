Amministrative 2026, Controcorrente deposita la lista: ecco i nomi

Sono stati presentati ufficialmente al Comune di Agrigento i nominativi che comporranno la lista Controcorrente, a sostegno del candidato sindaco Michele Sodano. Il già parlamentare si è presentato a Palazzo dei Giganti insieme al deputato regionale e leader del movimento Ismaele La Vardera.

I nominativi sono: Michele Sodano, Serena Albano, Marco Barsalona, Tiziana Bonsignore, Dario Cipolla, Alessandra Cristallini, Giovanni Crosta, Andrea Di Caro Catarratto, Salvatore Fallea, Liviana Fiorentino, Irene Fucà, Gerlando Grech, Danilo Italia, Angelo Licata, Michelangelo Lo Piparo, Elvira Mangione, Federica Marchica, Maria Miccichè, Igor Nobile, Marco Noto, Stefano Pisano, Salvatore Principato, Alessandro Svettini, Andrea Vizzini Bisaccia.

Sodano ha presentato anche gli assessori designati: Eleonora Sciortino, Giuseppe Riccobene, Filippo Bracco, Irene Fucà, Roberta Lala, Giovanni Crosta, Elvira Mangione, Dario Cipolla.

Saranno presentate domani mattina la lista del Partito Democratico, che come noto ospita anche alcuni candidati della “fu” lista del Movimento 5 Stelle e anche la lista “Casa Riformista”, progetto riconducibile a Italia Viva.