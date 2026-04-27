Dal 3 agosto stop alla carta d’identità cartacea, vertice in Prefettura

In data 23 aprile 2026 ha avuto luogo presso la Prefettura di Agrigento la riunione avente ad oggetto il definitivo passaggio, fissato con scadenza 03 agosto 2026, dalla carta d’identità cartacea alla carta d’identità elettronica (CIE).

Alla riunione presieduta dal Prefetto di Agrigento hanno partecipato i Sindaci, i Segretari Comunali ed i Responsabili degli Uffici d’Anagrafe dei 43 Comuni della Provincia di Agrigento. Attesa la prossima scadenza delle carte d’identità cartacee, i rappresentanti dei Comuni partecipanti hanno prospettato le possibili criticità nell’osservanza del termine ultimo del 3 agosto 2026. Le principali problematiche potrebbero manifestarsi presso il Comune di Agrigento, quale Comune capoluogo di Provincia, in considerazione dell’elevato numero di cittadini, ancor oggi privi della carta d’identità elettronica (CIE).

I Comuni hanno, altresì, prospettato eventuali difficoltà che potrebbero verificarsi nel rilascio delle carte d’identità elettroniche ai numerosi iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E), adempimento che va ad aggravare il lavoro degli uffici già impegnati nel rilascio delle carte d’identità elettroniche ai cittadini residenti. Nel complesso i Comuni della Provincia non hanno evidenziato particolari criticità poiché gli sportelli in atto hanno strutturato l’organizzazione degli uffici in maniera tale da programmare in misura razionale l’eccesso dell’utenza.

Considerato che la data del 3 agosto coincide con le partenze estive nonché con l’utilizzo della carta d’identità elettronica come documento di viaggio, il Prefetto, preso atto della situazioni complessiva della Provincia, ha fornito indicazioni ai Comuni per l’avvio di iniziative finalizzate ad una migliore distribuzione del lavoro ed evitare possibili sovraffollamenti presso gli uffici comunali quali: aperture straordinarie degli uffici d’Anagrafe sia nei pomeriggi infrasettimanali che nelle giornate del sabato, priorità nel rilascio delle carte d’identità elettroniche (CIE) ai detentori delle carte d’identità cartacee e predisposizione di nuove postazioni di lavoro.

Infine, ha raccomandato l’esigenza di portare a conoscenza i cittadini della Provincia di Agrigento, attraverso tutti gli strumenti d’informazione (mass media e social media), dell’imminente scadenza della carta d’identità cartacea ed il conclusivo passaggio alla carta d’identità elettronica (CIE) e delle modalità di rilascio, appurando anche la possibilità che i Comuni che evidenzino maggiori criticità possano avvalersi della collaborazione degli uffici di altri Comuni viciniori.