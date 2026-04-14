Torna nelle sale agrigentine il film “Sciatunostro” di Leandro Picarella

Il film “Sciatunostro” del regista agrigentino Leandro Picarella, presente in tutte le sale cinematografiche d’Italia, approda anche al cinema di Agrigento e Sciacca. Sono in fase di programmazione le date di proiezioni del film che esplora il passaggio dall’infanzia all’adolescenza, raccontando una storia fatta di ricordi, scoperte e distacchi. Al centro della narrazione c’è l’amicizia tra due bambini che crescono su una piccola isola di Linosa, un legame che diventa il filo conduttore per riflettere sul tempo che passa e sui cambiamenti che segnano la vita.

“Sono super felice che il film torni ad Agrigento anche soprattutto per il pubblico che era rimasto fuori dalla sala per problemi legati alla prenotazione quando abbiamo fatto l’anteprima”, commenta il regista Picarella. “Certo sarebbe stato un po’ assurdo essere presenti in tante città d’Italia e non nella terra dove sono nato e cresciuto. Sarebbe stato appunto un po’ controsenso. Siamo in attesa della programmazione e ci auguriamo che il pubblico non solo possa affollare le sale agrigentine e tuffarsi insieme ai nostri protagonisti, nel nostro mare Mediterraneo, nel mare di Linosa e magari provare a riscoprire qualcosa di sé che che hanno dimenticato”; ha concluso il regista agrigentino.