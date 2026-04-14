Cultura

Torna nelle sale agrigentine il film “Sciatunostro” di Leandro Picarella

Il Film del regista agrigentino Leandro Picarella sarà in programmazione ad Agrigento e Sciacca

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Il film “Sciatunostro” del regista agrigentino Leandro Picarella, presente in tutte le sale cinematografiche d’Italia, approda anche al cinema di Agrigento e Sciacca. Sono in fase di programmazione le date di proiezioni del film che esplora il passaggio dall’infanzia all’adolescenza, raccontando una storia fatta di ricordi, scoperte e distacchi. Al centro della narrazione c’è l’amicizia tra due bambini che crescono su una piccola isola di Linosa, un legame che diventa il filo conduttore per riflettere sul tempo che passa e sui cambiamenti che segnano la vita.

“Sono super felice che il film torni ad Agrigento anche soprattutto per il pubblico che era rimasto fuori dalla sala per problemi legati alla prenotazione quando abbiamo fatto l’anteprima”, commenta il regista Picarella. “Certo sarebbe stato un po’ assurdo essere presenti in tante città d’Italia e non nella terra dove sono nato e cresciuto. Sarebbe stato appunto un po’ controsenso. Siamo in attesa della programmazione e ci auguriamo che il pubblico non solo possa affollare le sale agrigentine e tuffarsi insieme ai nostri protagonisti, nel nostro mare Mediterraneo, nel mare di Linosa e magari provare a riscoprire qualcosa di sé che che hanno dimenticato”; ha concluso il regista agrigentino.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.13/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.13/2026
Pagina 1 di 20
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

Prende a pugni un carabiniere e minaccia di morte altri nove militari, arrestato 26enne
Apertura

In Sicilia il governo stanzia 25 milioni per fronteggiare caro-carburante
Agrigento

Picchia l’anziano che doveva accudire, arrestata badante ad Agrigento
Apertura

Il procuratore De Luca: “L’indagine mafia e appalti una delle cause della strage di via D’Amelio”
Apertura

Traffico di droga sull’asse Palermo-Canicattì: 37enne rinviato a giudizio, 50enne all’abbreviato 
banner italpress istituzionale banner italpress tv