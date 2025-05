Volontariato in Tanzania, incontro con il cardiochirurgo Ruvolo il 6 giugno a Ribera

Il 6 giugno a Ribera incontro con il cardiochirurgo Giovanni Ruvolo per la presentazione del libro “A Cuore Aperto”. L’appuntamento è al Salone del Bambino alle ore 19. L’iniziativa è organizzata dal Circolo Buoni Amici, presieduto da professor Ignazio Mascarella. Interverrà don Giuseppe Argento. La prefazione del libro è del cardinale monsignor Francesco Montenegro.

Già autore di numerose pubblicazioni a carattere scientifico, in questo nuovo libro fotografico Ruvolo, ripercorre gli oltre venti anni di attività della onlus “A Cuore Aperto” di cui è fondatore e presidente. “In questo volume, che vuole essere anche una sorta di album fotografico di ricordi – spiega Giovanni Ruvolo nell’introduzione – raccontiamo i primi passi dell’associazione nata nel 2001 a Montevago (Agrigento) e poi la sua crescita con le diverse attività in Sicilia, in Tanzania e a Roma anche in collaborazione con altre associazioni e istituzioni, fino alla più recente missione ‘Un Cuore per l’Ucraina’.

Prevenzione delle malattie cardiovascolari per i più bisognosi e screening nelle scuole in provincia di Agrigento, assistenza sanitaria e alla formazione in un poliambulatorio che abbiamo contribuito a realizzare ad Ipogolo e in altri villaggi della Tanzania, promozione della salute, iniziative editoriali. Adozioni a distanza in collaborazione con la Comunità Cristiani nel Mondo. Sostegno all’istruzione che ha consentito a oltre duecento giovani tanzaniani di diventare infermieri, operatori sanitari, medici. Questi, in sintesi, i progetti che hanno caratterizzato negli anni le attività dell’associazione.

Narriamo le storie di chi pur trovandosi in condizioni di povertà assoluta in sperduti villaggi africani è riuscito a diventare medico e di chi ancora si sta impegnando per realizzare questo sogno e poter aiutare gli altri. Condividiamo le testimonianze e le riflessioni dei volontari che hanno reso possibile l’organizzazione e il successo di tante iniziative di carattere sociale e sanitario. Tante le idee e diversi i progetti che abbiamo ancora in cantiere tra la Sicilia e la Tanzania e che speriamo di poter sviluppare con l’aiuto di quanti continuano a credere nella nostra associazione”.