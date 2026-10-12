Enna

Evasione fiscale di un’azienda di alimenti e bevande, sequestrati 534 mila euro

A seguito di una verifica fiscale a una societa' di capitali del settore del commercio all'ingrosso di alimenti e bevande, risultata evasore totale per gli anni 2021, 2022 e 2023

Pubblicato 9 minuti fa
Da Redazione

Sequestro preventivo dei finanzieri del Comando provinciale di Enna di beni per 534.586 euro, a seguito di una verifica fiscale a una societa’ di capitali del settore del commercio all’ingrosso di alimenti e bevande, risultata evasore totale per gli anni 2021, 2022 e 2023. Accertati ricavi non dichiarati per oltre 3,6 milioni di euro e un’Iva dovuta per oltre mezzo milione di euro.

Per l’anno 2022, a fronte dell’omessa dichiarazione, e’ emerso, ai fini Iva ed Ires, il superamento della soglia di rilevanza penale (pari a 50 mila euro per singola imposta evasa) e, pertanto, sono stati denunciati alla procura di Enna l’amministratore di diritto e l’amministratore di fatto della societa’. Il provvedimento ha riguardato disponibilita’ finanziarie, quote societarie e beni mobili registrati.

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