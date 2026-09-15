Palermo

Minorenne accoltella coetaneo al culmine di una lite: denunciato

Il minorenne è accusato di lesioni personali aggravate dall'utilizzo di un'arma da taglio

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Belmonte Mezzagno hanno denunciato in stato di libertà un minorenne, accusato di lesioni personali aggravate dall’utilizzo di un’arma da taglio. Il grave episodio si è consumato nel corso di un’accesa lite, scaturita per futili motivi e degenerata in brevissimo tempo in una violenta aggressione fisica. Secondo quanto ricostruito, un 15enne del posto avrebbe inferto diverse ferite da taglio a un coetaneo.

Le indagini dei militari dell’Arma sono scaturite a seguito di una segnalazione della locale guardia medica, presso la quale il giovane ferito si era presentato necessitando di urgenti cure mediche. Nel maldestro tentativo di celare la reale natura dell’alterco, la vittima aveva fornito al personale sanitario una giustificazione del tutto inverosimile, riconducendo le ferite riportate a una banale caduta accidentale.

La tempestiva attività d’indagine dei Carabinieri ha tuttavia permesso di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, accertando come le ferite riportate dal giovane fossero in realtà conseguenza di una violenta colluttazione. Le evidenze acquisite hanno condotto all’inequivocabile identificazione del minore responsabile, denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo.

L’episodio conferma l’attenzione costante dell’Arma dei Carabinieri nel garantire sicurezza e legalità anche tra le nuove generazioni, intervenendo con tempestività a tutela dei più giovani.

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