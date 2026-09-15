Enna

Tir danneggia impianto illuminazione in galleria: traffico bloccato

Il traffico è deviato lungo un percorso alternativo attraverso le strade statali 640, 626 e 117/bis.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La A19 dallo svincolo di Enna verso Palermo è provvisoriamente chiuso a causa di un incidente stradale autonomo. I vigili del fuoco sono al lavoro nella galleria San Nicola per il danno provocato da un mezzo pesante alla struttura che sostiene l’impianto di illuminazione del tunnel. Il conducente del veicolo è rimasto illeso. Presenti la polizia stradale, l’Anas e il 118.  Il traffico è deviato lungo un percorso alternativo attraverso le strade statali 640, 626 e 117/bis.

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